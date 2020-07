Bericht: Sami Khedira will Vertrag bei Juventus Turin auflösen - Spekulationen über Stuttgart-Rückkehr

Er gewann die Champions League , die spanische und italienische Meisterschaft sowie die Bundesliga : Nun steht Sami Khedira offenbar vor einem Neuanfang im Alter von 33 Jahren. Der Weltmeister von 2014 will seinen Vertrag mit Juventus Turin laut eines Berichts der Turiner Zeitung Corriere Torino offenbar auflösen. Verhandlungen über ein vorzeitiges Ende bei Juve (Vertrag läuft noch bis 2021) sollen bereits im Hintergrund laufen. Und viele Medien und Fans spekulieren bereits über eine Rückkehr zu Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart .

Khedira, der seit fünf Jahren bei den Turinern spielt und in jeder Saison den Meister-Titel gewann, erlebte persönlich zuletzt zwei Spielzeiten zum Vergessen. Aufgrund von Knieproblemen (zwei Operationen) absolvierte der Deutsche in den zwei Saisons insgesamt nur 22 Liga-Spiele. Dabei gelangen dem Ex-Nationalspieler zwei Tore und eine Torvorlage. Aktuell fällt Khedira wegen einer Adduktorenverletzung aus. Zum Start des Champions-League-Turniers in Lissabon wird der Mittelfeldspieler nicht wieder fit sein.