Sami Khedira über die Zukunft von Joachim Löw als Bundestrainer und sein Aus im DFB-Team

Ex-Weltmeister Sami Khedira hat in der Diskussion um Bundestrainer Joachim Löw keine Stellung bezogen. "Ob er der Richtige oder Falsche ist, das kann Jogi nur selbst entscheiden. Oder eben andere für ihn", sagte der 33 Jahre alte Profi von Juventus Turin am Samstag im ZDF-Sportstudio. "Da habe ich kein Mitspracherecht, definitiv nicht. Das steht mir nicht zu."

Er schaue sich die Spiele der Fußball-Nationalmannschaft auch nur am TV als Fan an und leide genauso mit. "Ich bin seit zwei Jahren nicht mehr Teil der Nationalmannschaft. Ich war in keinem Meeting, ich war nicht tagtäglich dabei", meinte der beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin zum Reservisten degradierte Profi.

Khedira berichtete im ersten gemeinsamen Fernsehinterview mit seinem beim Bundesliga-Klub FC Augsburg spielenden Bruder Rani (26) noch einmal über seine Ausmusterung nach der Weltmeisterschaft 2018 durch Löw. "Ich hatte ein sehr gutes Gespräch damals mit Jogi. Es war schwer für mich zu akzeptieren und schwer für mich damit umzugehen, da bin ich ganz ehrlich. Auch wenn es bei vielen nicht so rüberkam - es ist eine unheimliche Ehre, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen", sagte der gebürtige Stuttgarter.

Khedira: "Löw ist sehr engagiert" Khedira war genau wie Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels 2014 in Brasilien Weltmeister geworden. Im Gegensatz zu den drei Profis spielt Khedira in der aktuellen Rückhol-Diskussion keine Rolle. "Ich habe momentan wenig Argumente für die Rückkehr in die Nationalmannschaft", sagte er dazu. Sollte er bei einem Klub wieder Fuß fassen - Khedira liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League - dann sieht das wohl anders aus: "Das Ziel ist definitiv wieder auf den Platz zurückzukehren und mit Leistungen nach dem Höchsten zu streben. Und das ist die Nationalmannschaft."