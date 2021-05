Mit Sami Khedira tritt Weltmeister Nummer neun zurück: Das machen die WM-Helden von 2014 heute

Eine großartige Karriere wird am kommenden Wochenende ihren Abschluss finden: Sami Khedira - erst im Winter von Juventus Turin zu Hertha BSC gewechselt - hat angekündigt, seine Laufbahn als aktiver Profi zu beenden. "Ich bin dann erstmal raus", sagte der 34-Jährige am Mittwoch bei einer Pressekonferenz der Hertha. Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am Samstag ist Schluss. Wenige Stunden, nachdem für seine einstigen Weltmeister-Kollegen Thomas Müller und Mats Hummels die Rückkehr in die Nationalmannschaft verkündet wurde, zog Khedira einen Schlussstrich - und hörte auf seinen Körper. "Es fällt mir unwahrscheinlich schwer. 15 Jahre Profifußball haben ihre Spuren hinterlassen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung ist", so der Mittelfeldspieler.

