Mit Ex-Profis Sami Khedira und Sandro Wagner: DAZN stellt TV-Team für Champions-League-Finale vor

Für das Finale am Samstag (21 Uhr/ZDF und DAZN [Anzeige]) werden Laura Wontorra, Alex Schlüter, Jan Platte, Sandro Wagner und nun auch Khedira live vor Ort in Saint-Denis, einem Vorort von Paris, sein. Der 35-jährige Khedira hatte 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Brasilien gewonnen. Wagner spielte in seiner Karriere unter anderem für den FC Bayern und gewann mit dem DFB-Team im Jahr 2017 den Confed-Cup.