Khedira nicht in der Startelf: Hertha-Trainer Dardai erklärt Entscheidung gegen den Weltmeister

Sami Khedira steht vier Tage nach seinem Wechsel zu Hertha BSC nicht in der Startelf der Berliner gegen den FC Bayern. Trainer Pal Dardai verzichtete an diesem Freitag (im SPORTBUZZER-Liveticker) zunächst auf den 33 Jahre alten Weltmeister von 2014, der zuletzt vor über zehn Jahren für den VfB Stuttgart in der Bundesliga aufgelaufen war. "Ich muss die ganze Woche beobachten und darf auch kein Eigentor machen", sagte Dardai vor der Partie bei DAZN und verwies auf Kondition und fehlende Spielpraxis.

