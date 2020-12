Bericht: Sami Khedira vor Wechsel in die Premier League - Transfer zum FC Everton?

Sportlich ist es ruhig geworden um Sami Khedira. Der immer wieder durch gesundheitliche Probleme zurückgeworfene Weltmeister von 2014 spielt in den Planungen von Trainer Andrea Pirlo bei Juventus Turin offensichtlich keine Rolle mehr, blieb in der laufenden Saison in der Serie A noch ohne Einsatzminute. Deshalb liebäugelt Khedira wohl mit einem Wechsel in die Premier League. Die Gazzetta dello Sport bringt nun den FC Everton als heißesten Anwärter auf einen Transfer des 33-Jährigen ins Gespräch. Anzeige

Demnach soll der Klub von Trainer Carlo Ancelotti, unter dem Khedira 2014 bei Real Madrid die Champions League gewann, ernsthaft an dem Routinier interessiert sein. Auch die Bild berichtet, dass sich der Juve-Profi aktuell in England aufhalte, um mit potenziellen zukünftigen Arbeitgebern zu verhandeln. "Der englische Fußball hat mich zum Beispiel schon immer fasziniert", hatte Khedira erst im Dezember in einem Interview mit der Bild am Sonntag gesagt. "In meiner Karriere standen da immer wieder Wechsel zu Top-Klubs der Premier League im Raum. Bisher ist es nie dazu gekommen. Jetzt würde es mich wieder reizen."