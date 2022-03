Samstag in Sandhausen: 96 nimmt sich was vor, aber Börner hat Corona

Die Pokalpleite ist mehr oder weniger abgehakt, „das war schon deutlich, aber wir haben eine gute Pokalrunde gespielt“, lobt Hannovers Trainer Christoph Dabrowski trotz des 0:4 am Mittwoch gegen Leipzig. Der 96-Coach macht sich ohnehin keine Sorgen, dass die Niederlage Nachwirkungen hat. „ In der Liga haben wir eine sehr gute Tendenz, die wollen wir ausbauen.“ Dabrowski und 96 wollen „jetzt schnell Punkte sammeln, um unser Ziel zu erreichen". Das 96-Ziel unter Dabrowski: Den Nichtabstieg so schnell wie möglich festmachen.

