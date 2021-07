96-Neustart ins Ungewisse: Wird es ein Samstagabendkrimi gegen Werder Bremen?

Die Konkurrenz ist gewaltig, nicht nur in der Liga. 96 tritt heute gegen Thomas Gottschalk an. Seine „90er-Show“ läuft im ZDF gleichzeitig zur „Primetime“ mit dem 96-Start in Bremen bei Sport1 (Anpfiff 20.30 Uhr). Nicht der quotenstärkste Sender, er lässt sich aber mit ein bisschen Mühe finden, zur Not mit der Suchlauffunktion.

Spannende Angelegenheit

Aber bloß nicht hängen bleiben bei RTL, wo der „beste Hund Deutschlands“ gesucht wird. Die ARD bietet einen Harzer Krimi an. Aber vielleicht wird ja auch das Spiel im Werder-Stadion eine spannende Angelegenheit.