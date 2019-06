Ab zu Stendel: Samuel Sahin-Radlinger verlässt Hannover 96 Richtung Barnsley

📄 | 26-year-old Austrian goalkeeper Samuel Radlinger becomes the Reds' fifth summer signing. Full story ➡️ https://t.co/H9VLQdA7qy #YouReds | #WelcomeRadlinger pic.twitter.com/2Pst6mHsvV

Stendel erfolgreich in England

Denn der Keeper folgt Ex-96-Trainer Daniel Stendel nach England. In der abgelaufenen Saison schaffte Stendel, der in der Zweitligasaison 2016/17 von Hannover 96 freigestellt wurde, den Aufstieg in die zweithöchste englische Klasse. Seit seinem Amtsantritt wird der erfolgreiche Coach in Barnsley gefeiert wie ein Popstar. Außerdem wird Radlinger mit Mike Bähre zusammenspielen. Bähre wechselte zu Beginn der vergangenen Saison zu Stendel, der vor einem Monat die Kaufoption von 150.000 Euro zog.

Mit Sahin-Radlinger kauft der Stendel-Klub einen weiteren Torwart, dessen Rolle allerdings noch nicht festzulegen ist. Der erste Keeper der Engländer Adam Davies wechselt zu Stoke City in die Premier League. Vielleicht darf sich Sahin-Radlinger Hoffnungen auf einen Stammplatz zwischen den Pfosten machen. Bei Hannover 96 wäre er nach der Verpflichtung von Ron-Robert Zieler nur die dritte Wahl gewesen.