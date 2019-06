Stadion San Siro in Mailand soll abgerissen werden – Bürgermeister hält dagegen

In dem neuen Stadion könnte dann laut Scaroni schon die Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele 2026 stattfinden, für die sich Mailand mit Cortina d'Ampezzo beworben hat. Gebremst wurden die Klubs allerdings sogleich von Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala. Der sagte ebenfalls am Montag, die Eröffnungsfeier im alten San Siro sei fester Bestandteil der italienischen Kandidatur für Olympia. Es werde kein neues Stadion vor 2026 geben.

Mailand/Cortina tritt bei der Olympiabewerbung gegen Stockholm an. Am Montagabend soll die Entscheidung bei der Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne fallen.

Diese legendären deutschen Siege fanden im San Siro statt

Das legendäre Stadion, das 1980 in Gedenken an den verstorbenen Mailänder Fußballer Giuseppe Meazza umbenannt wurde, war bereits Austragungsort vieler großer internationaler Spiele. Auch die deutschen Fans konnten im San Siro in der Vergangenheit bereits die eine oder andere Sternstunde erleben. Bei der WM 1990 besiegte die Mannschaft von Franz Beckenbauer hier unter anderem Jugoslawien (Vorrunde), Holland (Achtelfinale) und die Tschechoslowakei (Viertelfinale). 2001 krönte sich der FC Bayern in Mailand mit einem Sieg nach Elfmeterschießen gegen den FC Valencia zum Champions-League-Sieger.