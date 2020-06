Offiziell: DFB verzichtet nach Rassismus-Protesten von Weston McKennie, Jadon Sancho & Co. auf Verfahren

Die Profis, die in der Bundesliga öffentlich gegen Rassismus protestiert hatten, erhalten keine Strafe vom Deutschen Fußball-Bund. Der Kontrollausschuss des DFB entschied am Mittwoch, keine Verfahren gegen Weston McKennie von Schalke 04, die BVB-Stars Jadon Sancho und Achraf Hakimi sowie Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach einzuleiten. "Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass der Kontrollausschuss das Thema mit Besonnenheit und Augenmaß behandeln wird", hatte Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, bereits vor der Entscheidung erklärt.

Auch zuvor hatte es bei derartigen Fällen in Deutschland keine Sperren oder hohe Geldstrafen gegeben. "In der Vergangenheit war es üblicherweise so, dass die betroffenen Spieler vom Kontrollausschuss ermahnt wurden", sagte der 69 Jahre alte Lorenz. In den DFB-Regeln heißt es unter anderem, dass die Spieler keine Kleidung mit "politischen, religiösen oder persönlichen Slogans" zeigen dürfen.

DFB will auch künftig von Strafen absehen Im aktuellen Fall will der DFB seine Linie auch bei neuerlichen Anti-Rassismus-Aktionen an den kommenden Spieltagen beibehalten. "Natürlich hat der DFB-Kontrollausschuss stets die Vorgaben der FIFA-Fußballregeln und der DFB-Ordnungen im Blick. Im konkreten Fall handelt es sich aber um gezielte Anti-Rassismus-Aktionen der Spieler, die sich damit für Werte starkmachen, für die der DFB ebenfalls steht und immer eintritt", sagte Anton Nachreiner, der Vorsitzende des Kontrollausschusses: "Daher werden keine Verfahren eingeleitet, auch bei vergleichbaren Anti-Rassismus-Aktionen in den nächsten Wochen nicht."

Sancho, McKennie, Thuram und Co.: Bundesligaprofis protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA Gerechtigkeit für den ermordeten George Floyd: BVB-Profi Jadon Sancho mit einer klaren Botschaft nach seinem Treffer zum 2:0 gegen den SC Paderborn am 29. Bundesliga-Spieltag. ©

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag hatten Sancho, Hakimi, McKennie und Thuram auf dem Rasen gegen den gewaltsamen Tod von George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA protestiert. 2014 gab es ähnliche Proteste durch den damaligen Kölner Anthony Ujah, der eine Ermahnung vom DFB erhielt. Verbandspräsident Fritz Keller hatte Verständnis und "großen Respekt" für die Aktionen vom Wochenende geäußert.