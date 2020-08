Berichte: Sancho-Transfer droht zu platzen – BVB und Manchester United uneinig über Ablöse

Zuletzt wirkte es so, als könnte alles ganz schnell gehen: Mehreren Berichten zufolge näherten sich Borussia Dortmund und Manchester United in den Verhandlungen um einen Wechsel von Jadon Sancho immer weiter an. Sancho selbst solle sich zudem mit United bereits über Details wie Gehalt und Rückennummer einig sein. Doch nun kommen offenbar Probleme auf: Wie The Athletic, die BBC und die Manchester Evening News übereinstimmend berichten, stocken die Verhandlungen an der Ablösesumme – der Wechsel drohe gar ganz zu platzen, heißt es.