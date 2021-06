Bericht: Sancho-Transfer zu Manchester United vor Abschluss - Einigung mit BVB wird erwartet

Der Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie die Bild am Mittwochnachmittag vermeldete, hätten sich Borussia Dortmund und der Premier-League-Vizemeister in den Transfer-Gesprächen angenähert. Demzufolge sei die Wunsch-Summe des BVB für den 21 Jahre alten Flügelstürmer fast erreicht worden. Sancho ist ManUnited dem Bericht zufolge 85 Millionen Euro wert - 90 Millionen Euro habe der Bundesligist gefordert - deshalb sei mit einer endgültigen Einigung der beiden Parteien bereits in den nächsten Tagen zu rechnen, heißt es. "Unter bestimmten Voraussetzungen darf er wechseln", hatte BVB-Manager Michael Zorc zuletzt gesagt.

