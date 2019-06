Sand im Baugetriebe der Roggenmühle – Verein gibt Deutsche Meisterschaft zurück

Grimma. Beim Wiederaufbau der Grimmaer Roggenmühle ist Sand im Getriebe. Und das ist wohl noch freundlich ausgedrückt. „Da steht ja ,Freude am Bauen’ draußen dran, aber dem ist nicht so“, bemerkte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), als er jetzt im Technischen Ausschuss nach dem Stand der Dinge gefragt wurde. Der Bau schleppe sich in einer Art und Weise, die nicht schön sei. „Wir sind dran, der Statiker ist dran, wir haben da ganz viele Gespräche“, verkündete der Rathauschef zurückhaltend.

Statik-Berechnung war nachzuarbeiten

Schmallippige Antworten auf der Suche nach Gründen

Auf der Suche nach den Gründen für den Bauverzug geben sich sowohl Matthias Berger als auch Mike Lechner, Chef der Grimmaer Lechner Bau GmbH, schmallippig. „Es soll ja eine uralte Bausubstanz mit einem Neubau in Einklang gebracht werden. Statisch und von der Planung her stellte sich das als kompliziert heraus“, merkt der Oberbürgermeister an. Seiner Ansicht nach lief aber auch die Koordination auf der Baustelle „nicht so, wie wir uns das vorstellten“. Der Hauptgrund für die Verzögerung sei in Prüfung, dazu sei ein Bausachverständiger einbezogen worden, erklärt Berger.