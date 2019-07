Sand-Märchen: Beachvolleyball-Duo Thole/Wickler erreicht Heim-WM-Finale

Julius Thole begrub Clemens Wickler im Sand. Wieder auf den Beinen schüttelte er ungläubig den Kopf, ballte die Faust, stapfte im Sand hin und her. Der 2,06-Meter-Riese wusste nicht so recht wohin mit seinen Gefühlen. Und ringsum tobten die 12.000 Fans. Der Hamburger „Rothenbeach“ außer Rand und Band. Die deutsche Heldensaga geht weiter. Die Beach-Rookies stehen in ihrem Wohnzimmer im Finale der Heim-WM. Und das nach einem 2:1 (17:21, 21:17, 15:12) gegen Anders Mol und Christian Sorum.