Sandra Krohn führt die Holstein Women ins Halbfinale

„Es war keine Glanzleistung von uns. Aber wir müssen auch nicht immer spielerisch überzeugen. Wir haben gewonnen und das zählt. Das Wie interessiert morgen schon keinen mehr“, erklärte KSV-Trainer Bernd Begunk. In einem mäßigen Spiel, in dem es der TSV Siems fast ausschließlich mit langen Bällen versuchte, gab es nur wenige Torchancen. Dennoch gingen die Women in Führung. Sandra Krohn fasste sich aus 20 Meter ein Herz, zog ab, und der Ball schlug unhaltbar in den Winkel ein (21.). Die Chance auf den Ausgleich hatte Siems als die Unparteiische Mirka Derlin auf Strafstoß entschied. „Das war kein Foul. Sarah klärt den Ball sauber vor Gieseler, bekommt dann aber noch die gelbe Karte. Lächerlich“, meinte Trainer Begunk zur Aktion seiner Tochter Sarah Begunk. Als ausgleichende Gerechtigkeit hielt er es dann, dass der Strafstoß von Madeline Gieseler von Holsteins Torfrau Victoria Bendt gehalten wurde (30.).

Eine unschöne Szene ereignete sich in der 55. Minute als Gieseler direkt vor der Kieler Bank die zum Kopfball hochsteigende Sarah Begunk in der Luft ansprang. „Das sah man schon im Anlaufen. Die hatte keine Chance an den Ball zu kommen und geht nur in den Körper. Für mich eine klare rote Karte. Zum Glück hat sich Sarah nicht verletzt“, urteilte Begunk nachdem seine Tochter minutenlang behandelt werden musste. Fußball wurde dann zumindest in einer Szene noch gespielt, als ein hoher Ball von Siems erst abgewehrt, dann aber von Sandra Krohn ins Tor des TSV zum 2:0 für Holstein untergebracht werden konnte (84.).