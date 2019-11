Offiziell: FSV Mainz 05 trennt sich von Trainer Sandro Schwarz

Schwarz war seit Juli 2017 Trainer der Mainzer, konnte im Schnitt aber nur 1,14 Punkte pro Spiel holen. Der frühere Spieler der Rheinhessen und Freund von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp war zuvor bereits in der Jugend der Mainzer als Trainer tätig gewesen. Bereits mehrfach hatte Sportvorstand Rouven Schröder zuvor in brenzligen Situationen zum 41-Jährigen gehalten, der in Mainz geboren wurde. Zuletzt auch nach der historischen Pleite in Leipzig. Nun sei es nach "intensiven Gesprächen am Samstagabend und Sonntagmorgen" zur Trennung gekommen.