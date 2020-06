Bericht: Sandro Schwarz Kandidat bei der TSG Hoffenheim - Ex-Mainz-Trainer Schreuder-Nachfolger?

Nach der überraschenden Trennung von Alfred Schreuder nur vier Spieltage vor dem Ende der Saison sucht die TSG Hoffenheim einen neuen Cheftrainer - der die Kraichgauer in die Zukunft führen soll. Ein Kandidat ist laut Bild der frühere Mainz-Trainer Sandro Schwarz, der erst kürzlich sein Interesse an einer Rückkehr in die Bundesliga öffentlich gemacht hatte.