Sandro Wagner wundert sich über BVB-Mentalität und kritisiert Verhalten bei Ecken: "...dann sollen sie's lassen"

Immer wieder diese Standards! Die 1:3-Pleite bei Aufsteiger Union Berlin war für Titelkandidat Borussia Dortmund ein erster herber Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft. Eine Niederlage, die alte BVB-Probleme aufzeigt: Immer wieder gibt es Gegentore nach Eckbällen. Das war schon in der vergangenen Saison der Fall. Besserung hat es in den vergangenen Wochen offenbar keine gegeben.

Gegen Union fehlte vor allem die Zuordnung in der Raumdeckung des BVB - sehr zum Ärger von Trainer Lucien Favre. Der Schweizer deutete in Berlin an, dass "wir viel zu tun haben", und es handele sich dabei nicht nur um die Feinheiten: "Es sind wichtigere Dinge als die Details." Ex-Nationalspieler Sandro Wagner wundert sich über die andauernden Schwächen der Dortmunder bei Standardsituationen . "Wenn ich weiß, ich habe das Problem schon länger, dann mache ich eine Liste mit allen Spielern und eine Mann-zu-Mann-Deckung mit klarer Zuteilung" , erklärte der Mittelstürmer im "Doppelpass" von Sport1. "Wenn du das hast, gibt es keine Probleme."

Wagner über BVB-Neuzugang Mats Hummels: "Für mich der Transfer der Saison"

Wagner wundere sich generell über die Einstellung der Dortmunder Profis. "Die Qualität ist sehr gut, aber bei der Mentalität der Mannschaft habe ich meine Zweifel", sagte der 30-Jährige, der im Januar 2018 vom FC Bayern in die Chinese Super League gewechselt war. "Sie hatten nach dem Sieg gegen den FC Bayern in der letzten Saison sieben Punkte Vorsprung, trotzdem habe ich in Gesprächen nach dem Spiel eine gewisse Unzufriedenheit gespürt. Wenn du sieben Punkte Vorsprung hast gegen den FC Bayern, dann musst du eigentlich ein Feuerwerk abbrennen in der Tiefgarage. Es hat mich ins Grübeln gebracht, warum die Stimmung so angespannt war..."