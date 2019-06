Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner schießt erste Tore für China-Klub Tianjin Teda

Knapp fünf Monate nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Tianjin Teda hat Ex-Nationalspieler Sandro Wagner seine ersten Toren in der chinesischen Super League geschossen. Beim 2:1 (1:0) gegen Shandong Luneng Taishan schnürte der 31-Jährige einen Doppelpack (15. und 67.) und wurde bei seiner Auswechslung in der 88. Minuten von den Fans gefeiert. Den Gästen, bei denen der frühere ManUnited-Profi Marouane Fellaini die Rote Karte sah (79.), gelang durch den Brasilianer Roger Guedes kurz darauf nur noch der Anschlusstreffer (90.).

Für Wagner, der in seinen ersten elf Einsätzen in China ohne Treffer geblieben war, dürften die beiden Tore wie eine Befreiung wirken. In der Sport Bild hatte der Stürmer die sportliche Situation bei seinem neuen Klub zuletzt als "etwas zäh" beschrieben, gleichzeitig aber betont, dass er sich insgesamt gut zurechtfinden würde. "Mir geht es gut in China. Am Anfang habe ich etwas gebraucht, mich einzugewöhnen, sportlich wie privat", meinte Wagner: "Meine Familie fühlt sich wohl. Es ist ein Riesen-Erfahrungsschatz, den ich hier mitnehmen kann, das bringt mich als Mensch sehr viel weiter."