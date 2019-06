Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner über sein Leben in China: "Sportlich ist es etwas zäh"

Nach ein paar Eingewöhnungsproblemen findet sich Ex-Nationalspieler Sandro Wagner in China offenbar zunehmend besser zurecht. "Mir geht es gut in China. Am Anfang habe ich etwas gebraucht, mich einzugewöhnen, sportlich wie privat", sagte der 31-Jährige, der im vergangenen Januar für fünf Millionen Euro vom FC Bayern zu Tianjin Teda gewechselt war, der Sport Bild: "Meine Familie fühlt sich wohl. Es ist ein Riesen-Erfahrungsschatz, den ich hier mitnehmen kann, das bringt mich als Mensch sehr viel weiter."