Sandro Wagner trainiert Stürmer bei DFB-Nachwuchsteams: "Extrem wichtig für den deutschen Fußball"

In den vergangenen Jahren waren Wagner und Mario Gomez unter Bundestrainer Joachim Löw die letzten klassischen Mittelstürmer in der Nationalmannschaft. "Man hatte über einen längeren Zeitraum verpasst, gewisse Spielertypen zu fördern. Da wurde mehr Wert aufs Kollektiv und Taktische gelegt", erklärte Wagner diese Entwicklung gegenüber Bild. "Der klassische Mittelstürmer fiel etwas herunter – auch bedingt durch gewisse Trends in der Nationalmannschaft oder bei europäischen Spitzenteams, ohne echte Neun zu spielen."