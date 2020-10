Ex-Nationalspieler Sandro Wagner nimmt Joachim Löw "in Schutz": Das ist das Problem des DFB-Teams

Der frühere Nationalspieler Sandro Wagner hat Bundestrainer Joachim Löw gegen die Kritik nach zuletzt schwächeren Auftritten der Nationalmannschaft verteidigt. "Was soll Joachim Löw machen?", fragte der 32-Jährige im "Sportschau Club" der ARD am Dienstagabend nach dem 3:3 der DFB-Auswahl in der Nations League gegen die Schweiz und verwies auf das Dilemma des dicht getakteten Spielplans.

Die Topspieler könne Löw "nicht alle drei Tage durch die Spiele hetzen, das wäre ein Verbrechen an den Spieler und an der Gesundheit. Dann rebellieren auch die Klubs", sagte Wagner. Löw hatte am Mittwoch der vergangenen Woche in Köln mit einer B-Elf gegen die Türkei gespielt (3:3), dann mit der Stammformation am Samstag in der Ukraine (2:1) und am Dienstag gegen die Schweiz.