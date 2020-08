Sandro Wagner verkündet Karriereende: "Habe alle Ziele und Träume verwirklichen können"

André Schürrle, Benedikt Höwedes - und nun auch Sandro Wagner. Der nächste frühere Nationalspieler hat seine Karriere beendet. Das verkündete der 32-Jährige am Sonntag. "Ich bin unglaublich dankbar, dass mir der Fußball ein wunderbares Leben ermöglicht hat. Ich habe all meine Ziele und Träume verwirklichen können", erklärte Wagner der Bild. Zuletzt hatte der Torjäger in China bei Tianjin Teda gespielt.

Dort hatte der Mittelstürmer erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag aufgelöst. Zuvor hatte der Angreifer, der von 2017 bis 2018 in acht Spielen für die deutsche Nationalmannschaft fünf Tore schoss, von Bundestrainer Joachim Löw aber überraschend nicht für die WM 2018 nominiert worden war, für diverse Klubs in der Bundesliga gespielt - darunter zwei Mal für seinen Jugendverein FC Bayern (2007/08 und von Januar 2018 bis Januar 2019). Zudem lief er in Deutschlands höchster Spielklasse für Werder Bremen, den 1. FC Kaiserslautern. Hertha BSC, Darmstadt 98 und die TSG Hoffenheim auf.

Wagner strebt nun eine Karriere als Trainer an. "Im September starte ich meine Trainer-Ausbildung in einem DFB-Sonderkurs. Mein Plan ist es, im kommenden Sommer in den Trainer-Bereich einzusteigen. Ich mache nun ein Jahr Pause und genieße die Zeit mit meiner Familie", sagte der gebürtige Münchner. Insgesamt kam Wagner in der Bundesliga 180-mal zum Einsatz. Dabei gelangen ihm insgesamt 44 Treffer.

Sehr wahrscheinlich ist, dass der Weg des Ex-Nationalspielers bald wieder zum FC Bayern führt. Dass er bei seinem früheren Klub als Coach einsteigen wird, hatte Wagner schon im vergangenen Jahr verraten. Er werde "auf jeden Fall zu den Bayern zurückkehren", sagte Wagner. "Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber ich habe mit Bayern München alles geklärt."