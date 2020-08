Ecken, Kanten, Tore: Deshalb polarisiert Sandro Wagner - einige Aussagen und Aktionen im Überblick

Sandro Wagner gehörte zu den am meisten polarisierenden Fußball-Profis in Deutschland. Nach 13 Jahren tritt er nun von der großen Bühne ab, nachdem er seinen Vertrag beim chinesischen Klub Tianjin Teda aufgelöst hatte. Der 32-Jährige will sich künftig dem Trainerjob widmen. "Ich bin unglaublich dankbar, dass mir der Fußball ein wunderbares Leben ermöglicht hat. Ich habe all meine Ziele und Träume verwirklichen können", sagte Wagner der Bild und versicherte: "Ich habe die lange Reise sehr genossen." Der SPORTBUZZER blickt zurück auf einige seiner zuweilen umstrittenen, in ihrer Ausführung aber stets konsequenten Aktionen und Aussagen.

Im Mai 2016 provoziert Wagner im Berliner Olympiastadion lautstarke Proteste. Erst trifft er für Darmstadt 98 zum 2:1 gegen seinen Ex-Klub Hertha BSC und sichert den Hessen den sensationellen Klassenerhalt. Seinen Torjubel zelebriert er allerdings nicht vor den Gästefans, sondern der Ostkurve, wo die Berliner Anhänger stehen. Wagner ballt die Faust, klopft sich auf die Brust und legt den Finger auf die Lippen - die Hertha-Fans reagieren auf den extrovertierten Jubel wütend. Wagner sieht Gelb, wenig später nach einem Foul sogar Gelb-Rot. "Da sind viele Emotionen dabei. Ich wurde hier nicht so schön weggeschickt", sagt er danach. "Das war nicht böse gemeint. Gerade die Ostkurve hat mich unterstützt. Aber oben gab es einige, die mich immer ausgepfiffen haben und meinten, ich sei ein Blinder."

An Selbstbewusstsein mangelte es Wagner noch nie. Ende 2016 tönte der damalige Angreifer der TSG Hoffenheim nach einem Doppelpack bei einem 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln gegenüber der Bild: "Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer." Tatsächlich hatte in jenem Jahr kein anderer deutscher Spieler saisonübergreifend mehr Bundesligatore erzielt als Wagner, nämlich 17.

Auch mit seiner Spielweise polarisierte der 1,94-Meter-Mann gern und brachte die gegnerischen Fans gegen sich auf. Gegenüber 11 Freunde erklärte er mal: "Wenn ich das Spiel­feld betrete, werde ich ein anderer Mensch. Auf dem Platz muss ich anecken, um erfolg­reich zu sein. Auch wenn ich mir damit natür­lich nicht nur Freunde mache. Mich inter­es­siert aber nicht, ob die Leute mich mögen. Ich muss nach dem Spiel nicht von den Fans zum Auto getragen werden."