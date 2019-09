Ex-DFB-Spieler Sandro Wagner kritisiert Umgang mit Social Media: „Finde diese Entwicklung krank“

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Sandro Wagner übt harte Kritik am Umgang mit Social Media und an der Arroganz einiger seiner Kollegen. „Soziale Medien sind für mich ein ganz großes Übel. Mir fehlen die Worte. Wie dort miteinander umgegangen wird, so stumpf, asozial, sinnlos“, erklärte der 31-jährige Profisportler im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de. „Ich finde diese Entwicklung krank.“