China-Profi Sandro Wagner: Dieser Transfer des FC Bayern macht ihm Sorgen

Bei Sandro Wagner ist der Knoten in China endlich geplatzt: Knapp fünf Monate nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Tianjin Teda hatte der Ex-Nationalspieler Ende Juni seine ersten beiden Tore für den Klub des deutschen Trainers Uli Stielike geschossen. Nach diesem Erfolgserlebnis hat der 31-Jährige nun in der Bild am Sonntag über sein Leben in China und die Entwicklungen in der Bundesliga gesprochen. Vor allem ein Wechsel des FC Bayern macht ihm "ein bisschen Sorgen", wie Wagner nun sagte.

Sandro Wagner: Der Hummels-Wechsel zum BVB "gefällt mir überhaupt nicht"

Der Abgang von Mats Hummels zu Konkurrent Borussia Dortmund sorgte bei dem Legionär für Strinrunzeln. Der BVB hatte den langjährigen Bayern-Abwehrchef für bis zu 38 Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet: "Dass Mats jetzt bei Dortmund spielt, ist das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht. Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht, aber das ist nur meine Meinung als Bayern-Fan", so Wagner, der mit Hummels bereits über dessen BVB-Transfer gesprochen hat. Danach habe er die Absichten des Weltmeisters von 2014 "leider zu 100 Prozent nachvollziehen können.

Angesprochen auf den schwachen Transfer-Sommer des FC Bayern (Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Fiete Arp sind bislang die einzigen Neuzugänge) gab sich Wagner gelassen: "Bayern wird mit diesem Kader weiter über Jahre hinweg ­Meister werden, selbst wenn kein weiterer Neuzugang kommen sollte, was ich nicht glaube", sagte der Stürmer. "Man sollte Kalle, Uli und Brazzo einfach vertrauen und in Ruhe weiterarbeiten lassen. So schlecht waren die letzten 30 Jahre FC Bayern nicht, denke ich." Ein Transfer von Leroy Sané sei laut Wagner nicht nötig: Mit Serge Gnabry und Kingsley Coman habe der FCB "bereits zwei Weltklassespieler im Kader. Und einen holt Brazzo bestimmt noch", so der gebürtige Münchner.

Sandro Wagner über sein Gehalt in China: "Habe eines meiner Ziele erreicht"

Wagner, der beim FC Bayern ein Backup für Stürmer-Star Robert Lewandowski war, wechselte im Winter 2019 für eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro vom FC Bayern zu Tianjin Teda. Dort steht er bis Dezember 2020 unter Vertrag und soll angeblich 7,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Angesprochen darauf, dass er damit einer der fünf bestbezahlten deutschen Fußballer wäre, entgegnete Wagner: "Darüber freue ich mich, weil ich eines meiner Ziele erreicht habe. Und ich gratuliere natürlich den anderen vieren zu ihren ausgesprochen guten Verträgen."

In China habe er sich der Ex-Bayern-Profi mittlerweile eingelebt, auch wenn er Tianjin vor seinem Wechsel noch auf der Landkarte suchen musste. "Mit drei Kindern in ein fremdes Land mit komplett anderer Kultur und Sprache zu ziehen, ist in allen Lebensbereichen ein großer Schritt", sagte Wagner. Sein deutscher Teamkollege Felix Bastians (ehemals VfL Bochum) habe ihm und seiner Familie bei der Eingewöhnung geholfen. Selbst Chinesisch lerne er gerade: "Ich versuche, so viel wie möglich zu lernen, um mich bestmöglich anzupassen. Das erwarte ich schließlich auch von jemandem, der zu uns ins schöne Deutschland kommt", so Wagner.

