Fix! Ex-Bayern-Star Sandro Wagner wird ZDF-Experte bei der EM: "Eine großartige Sache"

Das ZDF hat sein Team für die Europameisterschaft in diesem Sommer ergänzt. Wie der Sender aus Mainz am Donnerstag mitteilte, wird der frühere Bundesliga-Profi Sandro Wagner bei dem paneuropäischen Turnier in elf Städten als Experte fungieren. Seinen ersten Einsatz als Co-Kommentator hat Wagner demnach beim ersten Vorrunden-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich am 15. Juni.

