Sané-Nachfolger bei Manchester City: Guardiola-Klub will wohl Transfer von Leverkusen-Star Leon Bailey

Für den Tabellenzweiten der Premier League, der 20 Punkte hinter Jürgen Klopps FC Liverpool keine Chance mehr auf den Meistertitel hat, wäre eine Verpflichtung von Bailey also in mehrerer Hinsicht sinnvoll, zumal Sterling nach dem Sané-Wechsel der letzte etatmäßige Linksaußen mit Weltklasse-Format im Kader des Guardiola-Klubs ist.

Bailey flirtete schon in der Vergangenheit offen mit anderen Vereinen, unter anderem auch mit dem FC Bayern. Erst vor Kurzem hatte der Jamaikaner seinen Berater gewechselt, arbeitet jetzt mit dem selben Agenten zusammen wie ManCitys Raheem Sterling . Auch dadurch könnte nun neue Bewegung in die Zukunftsplanungen des Leverkuseners kommen.

Bailey wechselte im Januar 2017 für 13,5 Millionen Euro vom KRC Genk zu Bayer Leverkusen. Während seiner dreijährigen Zeit in der Bundesliga stand der 22-Jährige in 89 Liga-Partien auf dem Platz, erzielte dabei 19 Tore und bereitete zwölf weitere vor. In der laufenden Spielzeit galt er auf dem linken Flügel als gesetzt, kam nur bedingt durch einen Muskelfaserriss sowie zwei Rotsperren nicht auf mehr als 22 Einsätze in Deutschlands höchster Spielklasse. Sein Vertrag in Leverkusen läut noch bis 2023.