Super-League-Streit: UEFA sieht von Sanktionen gegen Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin ab

Für Real Madrid, den FC Barcelona und Juventus Turin wird es mit Blick auf die im vergangenen April angestrebte Gründung einer Super League keine Sanktionen geben. Wie der SPORT BUZZER am Montag erfuhr, entschied die UEFA, die Gerichtsverfahren gegen die drei verbliebenen Klubs, die an den Plänen einer neuen Liga als Konkurrenz-Wettbewerb zur Champions League festgehalten hatten, nicht weiter verfolgen zu wollen. Am späten Abend wurde dies offiziell bestätigt.

Aktuell sind von Seiten der UEFA jedoch keine weiteren Sanktionen vorgesehen. So haben auch die neun weiteren Gründer-Klubs, die bereits von dem Vorhaben absahen, mit keinen Zahlungen im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an den Super-League-Plänen zu rechnen. Als ein Eingeständnis an die Klubs soll die Entscheidung indes nicht gesehen und in keiner Weise als Sieg für die Abspaltungspläne der Vereine angenommen werden.