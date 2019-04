Stuttgart-Rotsünder Santiago Ascacibar erklärt seine Spuck-Attacke - und kennt Frank Rijkaard nicht

Sechs Spiele muss der VfB Stuttgart auf Santiago Ascacibar verzichten, eine Partie (das 0:6 beim FC Augsburg) verfolgte er bereits von der Tribüne aus. Der Grund für diese deutliche Sperre verbreitete sich unter den Fußball-Fans über das Schwabenland hinaus wie ein Lauffeuer. Der Argentinier hatte am 29. Spieltag in der Nachspielzeit gegen Bayer Leverkusen (0:1) in Richtung seines Gegenspielers Kai Havertz gespuckt - und diesen auch getroffen.