Harte Strafe nach Spuck-Attacke: Stuttgart-Profi Ascacibar für sechs Spiele gesperrt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Argentinier nach seiner Spuck-Attacke gegen Leverkusen-Profi Kai Havertz mit einer Sperre bis einschließlich 25. Mai. Damit fehlt er dem VfB in der finalen Saisonphase. Sollte der VfB Stuttgart nach dem 34. Spieltag noch an den Relegationsspielen um den Klassenerhalt antreten, dürfte der Argentinier im Rückspiel gegen den Drittplatzierten der zweiten Liga auflaufen. Momentan belegen die Schwaben Relegationsrang 16. "Ich habe mich für mein Verhalten beim Verein und der Mannschaft entschuldigt . Natürlich gilt meine Entschuldigung auch meinem Gegenspieler Kai Havertz . Auch wenn ich zuvor provoziert wurde, darf mir so etwas nicht passieren", wird Ascacibar auf der Homepage des VfB zitiert.

Am Samstag hatte Ascacibar in der Nachspielzeit der 0:1-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen in die Richtung von Nationalspieler Havertz gespuckt und dafür die Rote Karte gesehen. In Leverkusen sorgte die Aktion des Mittelfeldspielers für deutliche Reaktionen. "Es war nicht das erste Mal, er hat ihm (Havertz, d. Red.) auch schon in der ersten Halbzeit vor die Füße gespuckt. Solche Leute braucht man nicht in der Bundesliga", machte Bayer-Stürmer Kevin Volland nach dem Abpfiff der Partie seinem Ärger am Sky-Mikrofon Luft.