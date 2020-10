Sarstedt-Coach Vucinovic trotz Niederlage gegen Evesen zufrieden: "Hatten richtig gute Aktionen"

Ein Punkt sei durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. „Vom Gefühl her hätten wir heute auch ein Unentschieden verdient gehabt.“ Doch aufgrund der Schlussphase gehe der Sieg der Gäste letztlich in Ordnung. „Nach dem 0:1 mussten wir am Ende aufmachen und haben den Evesern so ein paar Chancen erlaubt.“

"Drei, vier richtig gute Aktionen im letzten Drittel"

In der Pause habe er seine Schützlinge noch einmal ermahnt, über 90 Minute hoch konzentriert zu bleiben, weil der erste Fehler die Niederlage bedeuten könnte. In der 50. Minute erspielten sich die Hausherren sogar die erste richtig gute Chance, doch Jonas Jürgens rutschte beim Schuss aus, sodass die gute Gelegenheit verpuffte. Kurz darauf schlugen jedoch die Gäste eiskalt zu: In der 53. Minute sei ein eigentlich verunglückter Pass der Eveser durch die eigene Abwehr durchgerutscht und Bennet Heine vor die Füße gefallen – der sagte Danke und brachte den VfR in Führung.

„Da mussten sich die Jungs kurz schütteln und haben dann nach vorne gespielt.“ Und die Sarstedter kamen auch zu einigen Möglichkeiten: „Wir hatten drei, vier richtig gute Aktionen im letzten Drittel, 50:50-Situationen“, so Vucinovic. Die beiden besten: Jürgens setzte den Ball in einer Szene knapp vorbei, und Frederic Bokelmanns Schuss wurde in letzter Sekunde abgeblockt.

In den letzten 20 Minuten verstärkten die Gastgeber ihre Offensivbemühungen und öffneten dem Gegner so die Räume. „Jetzt kam der VfR zu drei richtig dicken Konterchancen“, räumte Vucinovic ehrlich ein. Zweimal klärten die Sarstedter auf der Linie, den letzten Angriff brachte Nico Kleiber in der Nachspielzeit zum, 2:0-Endstand unter (90.+3).