Rückschlag für VfB: Stuttgart im Abstiegskampf vorerst ohne Sasa Kalajdzic

Der VfB Stuttgart muss vorerst und damit auch im Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Freitag auf Sasa Kalajdzic verzichten. Der österreichische Nationalspieler sei positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Kalajdzic war schon zu Saisonbeginn wegen eines positiven Tests ausgefallen, anschließend fehlte er monatelang wegen einer schweren Schulterverletzung.

Anzeige