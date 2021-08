Sorgen um Sasa Kalajdzic: VfB-Stürmer bei Niederlage in Leipzig verletzt – mehrere Wochen Pause?

Der VfB Stuttgart muss auch in den kommenden Wochen noch ohne seinen besten Torjäger aus der Vorsaison auskommen: Sasa Kalajdzic wird dem Bundesligisten wahrscheinlich mehrere Wochen fehlen. Der gerade erst von einer Corona-Infektion genesene Torjäger, der beim 0:4 der Stuttgarter am Freitagabend bei RB Leipzig nach 73 Minuten eingewechselt worden war, zog sich in der Schlussminute eine Schulterverletzung zu und komplettierte so das Stuttgarter Schlamassel am zweiten Spieltag.

