"Der Buffon der Kreisliga": Mit 43 Jahren hält Sascha Förster Kleinburgwedels Kasten sauber

Gemeint ist damit Kleinburgwedels Torhüter Sascha Förster, und es schwingt in den Sprüchen von der Seitenlinie eine gehörige Portion Respekt, Anerkennung und Wertschätzung mit. Seit einer gefühlten Ewigkeit steht der Keeper schon im Kasten des TSV und ist auf den Plätzen der Region wohlbekannt. Anfang Juni wird Förster 44 Jahre alt, dann soll endgültig Schluss sein mit der aktiven Karriere. Komme, was wolle.

Förster ist durch und durch ein (Klein) Burgwedeler Junge. Und er stammt aus einer waschechten Fußballfamilie. Schon Opa Dieter „Opi“ Knaak und Vater Dietmar jagten mit Passion dem Leder nach. Wen wundert’s, dass Klein Sascha auch unbedingt Fußball spielen wollte.

"Der Klassiker, die Dicken müssen immer ins Tor"

Schon in jungen Jahren wurde er beim örtlichen FC Burgwedel angemeldet. „Bis zur D-Jugend habe ich Stürmer gespielt. Dann ereilte mich der Klassiker, die Dicken müssen immer ins Tor. Und als ich erst mal drinstand, bin ich nicht wieder rausgekommen. Ich hab mich ja auch nicht schlecht angestellt und immer mal einen Ball gehalten“, erzählt Förster lachend.

Im Alter von 17 Jahren wechselte er in die erste Männermannschaft des TSV Kleinburgwedel, kam aber nicht so zum Zuge wie erhofft. Deshalb zog es ihn wieder zum FC Burgwedel zurück – in die 2. Kreisklasse. Bei seinem zweiten Anlauf im Dress des TSV schaffte Förster dann auf Anhieb den Sprung zum Stammkeeper des Bezirksklassenteams.

„Zwischenzeitlich war ich mal kurz beim Mellendorfer TV. Aber dort bin ich nicht glücklich geworden, ich bin halt ein Dorfkind und wollte zurück aufs Land.“ Also stand er wieder beim TSV Kleinburgwedel seinen Mann. Weitere Angebote, etwa das von Trainer Hilger Wirtz von Elmendorff, der den Pfundskerl zwischen den Pfosten zum SV Ramlingen/Ehlershausen lotsen wollte, schlug er aus.