Nach "Spacko"-Aussage: Keine Sperre gegen 1860-Stürmer Sascha Mölders - DFB verhängt Geldstrafe

Die Beschimpfung war kurz vor einem TV-Interview gefallen. Der Verein und der Spieler haben dem Urteil bereits zugestimmt. Wenn die "Löwen" am Samstag (13.30 Uhr, Magentasport) in Ingolstadt gewinnen, sichern sie sich als Tabellendritte den Platz in der Aufstiegs-Relegation.

Dann träfen die Sechziger auf den Tabellen-16. der 2. Liga, aus der sie 2017 abgestiegen waren. In der 2. Liga kommen für die Teilnahme an der Relegation noch der SSV Jahn Regensburg, SV Sandhausen, VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig in Frage. Sicher abgestiegen sind dort bislang lediglich die Würzburger Kickers. Die neun Partien des letzten Zweitliga-Spieltag steigen an diesem Sonntag (15.30 Uhr, Sky)