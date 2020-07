Lok Leipzig: Sascha Pfeffer verlängert Vertrag, Gabriele Boakye kommt aus Köln

Leipzig. Große Freude am internationalen „Tag der Freude“ in Probstheida: Sascha Pfeffer verlängert seinen Vertrag beim 1. FC Lok Leipzig! Der 33-Jährige unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag mit Verlängerungsoption bis 2022. Der gebürtige Hallenser absolvierte in drei Spielzeiten in der Regionalliga Nordost bereits 73 Pflichtspiele für die Blau-Gelben und erzielte dabei acht Tore.