Hattrick von Pfeffer: Lok Leipzig fertigt ZFC Meuselwitz ab

Leipzig. Beim MDR wird traditionell wöchentlich zwischen drei besonderen Toren der „Volltreffer der Woche“ gewählt, die ostdeutsche Miniaturversion vom „Tor der Woche“. Und nachdem Lok Leipzigs Farid Abderrahmane bereits die vergangene Traumtor-Auszeichnung erhielt, könnte Sascha Pfeffer nach dem 4:0-Erfolg gegen den krisengebeutelten ZFC Meuselwitz am Freitag nun sogar doppelt zur Wahl stehen. Doch damit nicht genug: Der 34-jährige Kapitän der Probstheidaer erzielt beim nächsten Kantersieg der Leipziger nicht nur zwei wunderschöne Buden, sondern markiert zudem den ersten (!) Hattrick (35', 45', 56') seiner langen und illustren Karriere. Gemeinsam mit Djamal Ziane (6'), der sein sechstes Tor im sechsten Spiel erzielte, macht der Lok-Routinier bereits in Hälfte eins den dritten Vier-Zu-Null-Erfolg in Folge klar. Anzeige

Schnellstarter Ziane in Hochform

Die Auswärtsstärke der Lokomotive – noch setzte es keine Niederlage auf fremden Rasen – setzt sich damit auch in der bluechip-Arena durch. Doch nicht nur für Pfeffer war es ein einzigartiger Abend in Meuselwitz. Auch Justin Fitz wird das Flutlichtspiel vor 1368 Fans für immer in Erinnerung bleiben. Der 19-jährige ZFC-Keeper ersetzt den ehemaligen Probstheidaer Fabian Guderitz im Tor, den Coach Holm Pinder aufgrund bitterer Patzer und möglicher Impulssetzung im Abstiegskampf auf der Bank lässt, und feiert sein Debüt in der Regionalliga Nordost. Die Feuertaufe im Profi-Herrenfußball ist brutal. Fitz bekommt nicht nur drei Mal den ungemein starken linken Fuß eines 224-fachen Drittligaspielers zu spüren, sondern auch die Schnellstarter-Form von Ziane. Bei den letzten drei 4:0-Siegen trifft Ziane in der ersten sowie zwei Mal in der sechsten Minute und öffnet somit jedes Mal den Deckel für die Leipziger.

Der wichtige Führungstreffer gegen die chancenlosen Zipsendorfer fällt nach einer Ecke, die Ziane zuvor selber herausholt. Das Spiel daraufhin: einseitig. Die Mannschaft von Almedin Civa, der Maik Salewski für Robert Berger und Eric Voufack für Bogdan Rangelov aufstellt, kombiniert sich ansehnlich an und in den Strafraum, nahezu jede Situation wird flach und spielerisch gelöst. Pfeffers 2:0 und 3:0 sind jedoch Einzelaktionen. Zunächst vollendet der Techniker einen schnörkellosen Konter nach zwei Übersteigern in feinster Arjen-Robben-Manier, zehn Minuten später pfeffert der frühere Zweitliga-Profi aus 20 Metern einen unhaltbaren Strahl vom Innenpfosten ins ZFC-Netz. Vielleicht kein Kandidat für den „Volltreffer der Woche“, aber dennoch schön ist der letzte Treffer des Abends. Ebenfalls direkt, aber flach schießt Pfeffer vom Strafraumrand ins lange Eck und lässt Fitz erneut keine Chance.

Die Stimmen zum Spiel

Almedin Civa (Trainer 1. FC Lok Leipzig): „Wir haben so wie in den letzten Spielen wie die Feuerwehr angefangen. Wir haben es stark und kompakt verteidigt und sind schnell in der Umschaltbewegung. Zweite Hälfte ist es schnell gelaufen: wir machen das 4:0 und sind dann weiter konzentriert. Wir sind sehr glücklich, dass wir so in einen Oktober starten, in dem wir sieben Auswärtsspiele haben. Wir als Verein haben Ziele, und werden uns da ablenken. Mir ist es wichtig, dass Verein und Umfeld bereit ist, in den nächsten zwei,drei Jahren etwas aufzubauen. Wir haben einen tollen Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Wir sehen, dass die Mannschaft von Spiel zu Spiel besser wird.“

Holm Pinder (Trainer ZFC Meuselwitz): „Mir fehlen ein wenig die Worte. Wir haben uns bei so einer hervorragenden Kulisse so viel vorgenommen und bringen uns nach vier Minuten durch einen Fehler selber auf die falsche Bahn. Mit den zwei Sonntagsschüssen ist das Spiel erledigt. Aber was in der zweiten Hälfte passiert ist, war für den ZFC nicht würdig. Ich habe breite Schultern, aber da kann ich mich nicht vor allen stellen. Da müssen wir hart ins Gericht gehen. Die Aufgaben werden nicht weniger. Heute hat keiner das Heft des Handelns in die Hand genommen. Gegen BAK und Altglienicke haben wir eine gute Leistung gezeigt, heute haben wir auf die Fresse bekommen. Ich kann die Fans verstehen, wenn Ihnen nach so einer Leistung Angst und Bange wird.“