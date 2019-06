Saskia Lang promotet jetzt die Icefighters

Leipzig. Zwei Verstärkungen vermelden die Icefighters Leipzig. Doch diesmal geht es beim Eishockey-Drittligisten nicht um neue Spieler. Gemeint sind Paul Savchenko, 26, und Saskia Lang, 32, die ab 1. Juli im Team hinterm Team mitarbeiten. Der aus Würzburg stammende Paul Savchenko hat einst unter Icefighters-Coach Sven Gerike in Regensburg Eishockey gespielt, dann BWL studiert und soll sich nun in Leipzigs ums Sponsoring der Icefighters kümmern. Während Savchenko sich in der hiesigen Sportszene noch etablieren muss, ist Saskia Lang ein bekanntes Gesicht. Von 2011 bis 2017 spielte sie beim HC Leipzig Handball, war Leistungs- und Sympathieträgerin, reifte zur Nationalspielerin (77 Länderspiele/91 Tore). In den beiden letzten Jahren spielte sie beim Thüringer HC, wurde mit dem THC deutsche Meisterin, was ihr mit dem HCL nie gelungen war. Beim THC lief ihr Vertrag nun aus. Angebote aus Bukarest und Ljubljana schlug sie aus. Künftig spielt sie für den Zweitligisten Union Halle-Neustadt Handball – beruflich will Saskia Lang beim Eishockey-Verein Fuß fassen.

Saskia Lang konnte die Icefighters „voll überzeugen“

Was genau ist ihr Job bei den Icefigthers? „Ich werde mich um Events kümmern, will unser Team noch mehr Menschen in Leipzig bekannt machen“, sagt sie. Man merke auf: Sie sagt schon „unser Team“. Im Mutterland des Eishockeys Kanada hieße der Job wohl „Head of Promotion“. Mit Eishockey-Kanada hatte Saskia Lang noch keine Berührung, als Zuschauerin beim traditionellen Spengler-Cup in Davos – eines der bekanntesten Eishockey-Turniere weltweit – ist ihr die Sportart aber sehr wohl vertraut. Die in der Grenzstadt Lörrach geborene Saskia Lang spielte sechs Jahre lang in der Schweiz Handball, sie hat neben der deutschen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Spiele der Icefighters im Zelt in Taucha hat sie auch schon besucht. Besonders beeindruckt habe sie die großartige Stimmung.

Kein Wunder, dass sie für ihre neue Aufgabe brennt. „Ich freue mich wahnsinnig, dass es mit dem Job geklappt hat. Ich werde versuchen, meine Erfahrungen – auch aus Sportlersicht – in die Waagschale zu werfen, um die Icefighters in der Stadt noch präsenter und populärer zu machen.“ Mit der „Doppelbelastung“ Handball – Eishockey sieht sie kaum Probleme. „Die Handballspiele sind in der Regel samstags, Eishockey wird Freitag und Sonntag gespielt, da gibt es keine Überschneidungen.“ Bei den Chefs der Icefighters hat Saskia Lang „voll überzeugt“ (Geschäftsführer Andre Krüll). Eine klitzekleine Sache wäre da aber noch. Dass eine Icefighterin im Nebenjob ausgerechnet für Halle Tore wirft, dürfte manchem Fan aufs Gemüt schlagen. Saskia Lang wird sie mit Engagement überzeugen.

