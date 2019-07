Sattes Jahresgehalt: El Shaarawy vor Wechsel vom AS Rom nach China

So lauteten die Worte von Stephan El Shaarawy noch vor einigen Tagen. Der Angreifer des AS Rom bezog sich damit auf einen möglichen Wechsel nach China. "Ich fühle mich nicht danach, Europa zu verlassen", sagte er gegenüber La Repubblica. Laut Sky Italia klingt das das Ganze inzwischen aber schon wieder ganz anders.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

AS Rom kassiert rund 18 Millionen Euro Ablöse von Shanghai Shenhua

Ein Transfer zu Shanghai Shenhua nimmt allmählich Formen an, der Römer soll noch am Sonntag nach China fliegen, um sich dort dem Medizincheck zu unterziehen. Zwischen den Klubs soll bereits Einigkeit in Sachen Ablösesumme erzielt worden sein, dem Vernehmen nach liegt sie bei rund 18 Millionen Euro. Der bei den Römern im nächsten Jahr auslaufende Vertrag sollte ohnehin nicht verlängert werden, heißt es aus Vereinskreisen.