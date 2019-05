"Ein komplett wilder Haufen": Wie beim Saufhampton FC aus Fremden Freunde wurden

Achtung, Verwechslungsgefahr: So spielt in Gruppe 2 der Saufhampton FC und in Gruppe 9 der FC Saufhemden. „Das war uns nicht bewusst. Das war ein Zufall, aber uns stört das nicht“, sagt Ole, Teil des 15-köpfigen Teams.

Wer bei der Campusliga Hannover ein Spiel des Saufhampton FC sehen möchte, muss auf dem Spielplan schon genau hinschauen. Auch in diesem Jahr waren den teilnehmenden Mannschaften bei der Namensfindung so gut wie keine Grenzen gesetzt. Umso erstaunlicher, dass gleich zwei Mannschaften nahezu dieselbe Idee hatten.

Auffällig bei seinem Team ist, dass viele Spieler keine gebürtigen Hannoveraner sind. Ole selbst kommt aus Ostfriesland und ist vergangenes Jahr nach Hannover gezogen - an der Leibniz Universität studiert er Maschinenbau. „Wir haben aus dem Norden nahezu alle Städte dabei“, erklärt er. So fremd war man sich dann doch nicht. Und die Chemie stimmte bei den Nordlichtern sofort: „Wir verstehen uns alle super.“

Viel Qualität in den eigenen Reihen

Auf dem Papier ist die Truppe, gespickt mit aktiven und ehemaligen Akteuren von der Kreis- bis in die Regionalliga, eine starke Mannschaft. Nur sportlich will es noch nicht so laufen. Im ersten Spiel holte der SFC ein 2:2, die zweite Partie verlor man knapp mit 1:2. „Wir haben aber auch eine echt starke Gruppe erwischt.“ Gegner Nummer eins, „die Goldene Generation“, geht bereits zum siebten Mal bei der Campusliga an den Start. „Das war unglücklich. Da war mehr drin, wir haben dreimal Alu-Pech gehabt“, analysiert Ole. Eine Niederlage setzte es im zweiten Spiel gegen die „Kickaz de la rue“. „Die haben in der vergangenen Saison in der Gruppenphase nicht einen Punkt abgegeben.“

"Wir machen die Dinger einfach nicht rein"

Am Dienstag folgte dann die nächste Pleite gegen den FC Kopinnacken. Am Ende hatten die Saufhamptoner mit 4:6 das Nachsehen. „Es war wie in den vergangenen Wochen, wir machen die Dinger einfach nicht rein“, ist sich das Team schon während des Spiels einig.