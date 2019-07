SC Borna lädt zum Tag der offenen Tür ein

Borna. Boxen ist die einzige Sportart, bei der alle Muskeln trainiert werden. Also im Prinzip etwas für jedermann oder auch jede Frau, wie Vereinspräsident Hans-Peter Hofmann beim Tag der offenen Tür des SC Borna am Wochenende in der Gnandorfer Lothar-Scheida-Halle klarmachte. Der Beweis stand kurz darauf bei einem Sparringskampf von Luisa und Maria Meßerschmidt im Ring. Ein Blick auf die Torgauer Boxerinnen machte überdeutlich, dass Boxen längst keine ausschließliche Männersache mehr ist.