SC DHfK-Athlet Felix Groß will Olympia-Quali mit Bahnrad-Vierer perfekt machen 

Berlin. „Ich habe sehr gute Erinnerungen an die Bahn und kenne sie sehr gut“ – wenn SC DHfKRadsportler Felix Groß vom Berliner Velodrom spricht, dann breitet sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. 2019 holte der Leipziger dort zweimal Gold und einmal Silber bei den Deutschen Meisterschaften. 2017 feierte er als 19-Jähriger bei der EM seine Premiere mit dem deutschen Bahnrad-Vierer und wurde Vierter.

Am Mittwoch wird es dort für Groß mit genau diesem Vierer bei der Bahnrad-WM ernst. Vielleicht ernster denn je, denn der Leipziger könnte sich mit seinen 21 Jahren erstmals den Traum von Olympia erfüllen. Interessant dabei: Mit ihm, Leon Rohde, Domenic Weinstein und Theo Reinhardt wird der Bahnrad-Vierer exakt in der gleichen Konstellation wie 2017 starten. Ihr Ziel für die 4000 Meter-Mannschaftsverfolgung ist klar: die endgültige Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. „Um ganz sicher dabei zu sein, müssen wir in der Qualifikation mindestens Achter werden“, macht Groß deutlich. Ein Ergebnis, das mit Blick auf die mehrfache Verbesserung des deutschen Rekords auf aktuell 3:51,298 Minuten und den jüngsten Weltcup-Sieg in Hongkong nach über 15 Jahren mehr als machbar erscheint. „Wenn im Rennen alles nach Plan läuft, können wir ganz schnell fahren“, so Groß.

Felix Groß möchte sich zeigen

Sollte die Quali geschafft sein, dann hofft der Bahnrad-Spezialist nach Platz vier und fünf in den letzten beiden Jahren auch auf eine Medaille. „Ein Podestplatz wäre schon ein Traum, aber der Fokus liegt zu 1000 Prozent auf der Olympia-Quali. Wenn die durch sein sollte, wollen wir den deutschen Rekord anpeilen und schauen, was am Ende herauskommt.“