SC DHfK gegen Melsungen: Handball-Pokalkrimi am Dienstag in der Arena Leipzig

„Individuelle Qualität“

Lautstarke Unterstützung können die Sachsen auf jeden Fall gebrauchen. Denn für Cheftrainer André Haber zählt der heutige Gegner zu einem der besten fünf Teams der Liga. Nach einem 31:26-Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen haben die Hessen ihren Topstatus zuletzt unterstrichen. „Wir haben am Donnerstag gesehen, wozu unsere Mannschaft in der Lage ist“, sagt Melsungens Trainer Heiko Grimm über die Leistung seiner Sieben gegen den Ex-Meister. Diesem starken Gegner will Leipzigs Cheftrainer Haber dieselbe Truppe entgegensetzen wie schon beim siegreichen Ligaspiel gegen den Bergischen HC (35:32). Kreisläufer Alen Miloševic fällt weiterhin verletzt aus und wird frühestens am Sonnabend in Nordhorn wieder fit sein. Fraglich war gestern der Einsatz von Rückraumspieler Philipp Weber. Er verletzte sich vergangenen Donnerstag gegen den BHC an der Ferse.