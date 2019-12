SC DHfK Leipzig geht zum Jahresende die Puste aus: Niederlage in Balingen

Vor 2.350 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena entwickelte sich eine zerfahrene Partie, in der den Leipzigern der etwas bessere Start gelang. Auch ohne den kurzfristig angeschlagen ausgefallenen Franz Semper und den früh verletzten Maximilian Janke schaffte der SC DHfK beim 5:3 das erste Mal eine Zwei-Tore-Führung (12.) – da vor allem Lucas Krzikalla seine Siebenmeter sicher verwandelte. Dazu stand die Abwehr bis zur Mitte der ersten Hälfte sicher, dann drehten die selbsternannten Gallier die Partie und führten beim 8:7 erstmals wieder (17.). Kurz vor der Pause vergab auch Krzikalla das erste Mal von der Siebenmeterlinie, auch die Auszeit von Haber 19 Sekunden vor der Halbzeit fruchtete nicht (HBW-Schlussmann Vladimir Bozic hielt gegen Marko Mamic), sodass die Grün-Weißen mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause gingen.

„Macht mich traurig“

Im zweiten Durchgang zogen die Balinger durch den Treffer von Lukas Saueressig kurzzeitig auf plus drei weg (35.) dann kamen die Gäste endlich besser in ihr Tempospiel. Der Lohn: Beim 18:18 in der 43. Minute wieder der Ausgleich nach längerer Zeit. Es blieb ein enges Match, Haber nahm kurz darauf eine Auszeit, in der er seine Jungs mit „Scheiß auf die Diskussionen“ anfuhr (46.). Die Hereinnahme von Philipp Müller brachte wieder mehr Stabilität in die DHfK-Abwehr, auch die doppelte Unterzahl durch die Zeitstrafen für Bastian Roscheck und Lukas Binder überstanden die Leipziger schadlos (49.). Es ging in die enge und hektische Schlussphase, bis 90 Sekunden vor dem Ende, konnte sich kein Team absetzen. Schließlich die Schlüsselszene: Bozic parierte gegen Philipp Weber, der sich beim Wurf auch noch verletzte und die HBW traf im Gegenzug zum 25:23. Co-Trainer Milos Putera beschwerte sich so vehement, dass er mit Gelb verwarnt wurde, sein Chef Haber nahm eine letzte Auszeit und forderte „Manndeckung und ihr lasst den Thomann werfen“. Es wurde nach dem Tor von Mamic zum 24:25 noch einmal kurzzeitig spannend, doch Martin Strobel entschied mit einem Wurf durch die Beine von Jens Vortmann 29 Sekunden vor dem Ende die Partie.