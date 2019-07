SC DHfK gewinnt Sachsencup-Spiel in Dresden 41:37

Denn in der zweiten Hälfte wandelte sich das Bild. Beide Teams wechselten komplett durch. Während bei den Leipzigern der Faden riss, sie sich viele Fehler erlaubten, agierte Elbflorenz bissiger in der Defensive und überzeugte mit zahlreichen schönen Kontertoren. Vor allem Linksaußen Julius Dierberg bot eine starke Leistung, war beim HCE mit 11/5 Toren der erfolgreichste Werfer. Auch der für Kapitän Mario Huhnstock eingewechselte Torhüter Tom Göres verdiente sich mit einigen guten Paraden den Sonderbeifall der Fans.

Semper: Super Resonanz in der Halle

Bester Werfer beim SC DHfK war Viggo Kristjánsson mit 6/3 Toren. Nationalspieler Franz Semper meinte nach der „Hitzeschlacht“: „Nach einer guten ersten Halbzeit haben wir in der zweiten Hälfte zu viele Fehler im Angriff gemacht, dennoch sind wir aber viel gelaufen. Natürlich werden wir unsere Schlüsse daraus ziehen.“ Zur tollen Resonanz in der Halle fügte er an: „Ich war überrascht, wie viele Zuschauer bei diesem Wetter zu einem Testspiel gekommen sind. Es war der erste Auftritt für mich in dieser Arena, die mir sehr gefällt.“