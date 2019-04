SC-DHfK-Handballer mit aktiver Regeneration

Leipzig. Das Osterfest, ein ganz rundes für die DHfK-Handballer. Sonntag mit dem 32:29-Erfolg in Stuttgart wichtige Punkte aus dem Bundesliga-Nest geholt. Am Montag belohnt mit einer Runde Nichtstun? Oder etwa regenerierende Leibesübungen für die nächste Herausforderung zuhause am Donnerstag? „Natürlich, aktiv“, bekräftigt Trainer André Haber sein Programm zwischen Athletik und Läufchen. Am Dienstag ging es für seine Männer mit Handball pur und richtungsweisender Video-Schau weiter. Stuttgart verschönt die Sonnentage. „Das war ein absolut wohltuender Sieg. In dieser Saison haben wir uns auswärts oft schwer getan. Diesmal waren die letzten zwölf, dreizehn Minuten nahezu perfekt. Eins hat zum anderen gepasst“, schätzt Coach Haber zufrieden ein. „Wohltuend für Team und Psyche“, meint Lucas Krzikalla, Rechtsaußen, der die Partie im Ländle von der Bank aus verfolgte, mit zu den lautstarken Antreibern gehörte und besonders den super Auftritt der beiden Außen Patrick Wiesmach (8 Tore, davon drei Siebenmeter) und Marc Esche (7) verfolgte.

JETZT Durchklicken! Mit einer Energieleistung und einer Steigerung in der zweiten Hälfte gelingt dem SC DHfK Leipzig ein 32:29-Sieg beim TVB Stuttgart. © Rainer Justen

Anzeige

LESENSWERT

„Man hat gemerkt, dass alle auf dem Feld echt Bock hatten. Das war ein geiles Gefühl“, sagt der 25-Jährige. Dass er zurzeit dem blendend aufgelegten Torschützen Wiesmach den Vorrang geben muss, „akzeptiert“ Teamplayer Krzikalla. Vom Dänen lernen, heißt gemeinsam siegen und den Klassenerhalt so gut wie im Kasten haben. „Seine Abgezocktheit und Wurfvarianten beeindrucken mich. Es macht Spaß, ihm zuzusehen. Und wie er die Siebenmeter reinhaut...“, erhält der Positionskollege viel Lob.

Karsten Günther lobt Krzikalla

Lucas Krzikalla erhält es von DHfK-Manager Karsten Günther. „Er ist extrem wertvoll fürs Team. Er wird wieder Einsatzzeiten bekommen. Aber gerade hat Patrick die Nase vorn.“ Trainer Haber sieht beim ehrgeizigen jungen Mann trotz Nichtnominierung in der Trainingsleistung null Abbruch. „Zur Team-Chemie trägt jeder Spieler bei.“ Punkt. Aus der Zuschauerperspektive und auf der Platte. So wie der treffsichere Marc Esche. Wird er, wie zu lesen war, eine Ausbildung beginnen, oder bei den Grün-Weißen auch in der neuen Saison zu bewundern sein? Karsten Günther: „Wir sind in guten Gesprächen, wir gehen mit der Personalie behutsam um.

Nach den Siegen gegen die Füchse Berlin und auf österlicher Stuttgart-Tour beim TVB will der Tabellen-15. (18:36 Punkte) aus Leipzig am Donnerstag gegen die Eulen Ludwigshafen in der Arena (19 Uhr) die Dreierserie feiern. Stabilität ist im Saisonendspurt gefragt. Egal, welche Gegner kommen, fordert der Trainer. Das jüngste Prunkstück Offensive wurde übrigens in der Länderspielpause nicht extra poliert. „Die Zeit wurde genutzt, um Kondition zu tanken und mit Krafttraining die Akzente zu setzen. Wir wollen auf allen Positionen gefährlich sein“, so Haber. Hand drauf. Das Schlusslicht in den Vereinsfarben rot-weiß werde man nicht unterschätzen. 3800 Karten sind schon weg.

ANZEIGE: Hoodie und T-Shirt mit deinem Vereinsnamen! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.