SC DHfK Handballer müssen am Samstag gegen den Bergischen HC ran

Wegen der Konzerte von Schiller am Donnerstag und DJ Bobo am Sonntag gehen die Handballer des SC DHfK Leipzig am Samstag auf die Platte. Am Megasporttag hofft DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther, dass auch die Fans von RB Leipzig, nach der Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern München, von Arena zu Arena schlendern und die Handballer unterstützen.