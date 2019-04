SC DHfK-Handballer Niclas Pieczkowski hat "14th Pitsche"-Burger für Champions Sportsbar entworfen

Leipzig. Erst etwas ungeduldig, dann zufrieden und satt war Niclas Pieczkowski am Dienstag bei seinem Besuch in der Champions Sportsbar im Marriott Hotel in Leipzig. Zusammen mit Chefkoch Dick van Veenen erstellte der Bundesliga-Handballer vom SC DHfK den Special-Burger für den Mai. „Pitsche“ sprang spontan für den erkrankten Philipp Weber ein und hatte sichtlich Spaß in der Küche vom holländischen Koch. Ganz klar war: Ein Burger darf nicht zur „Maulsperre“ werden und muss knusprig sein. „Ich gönne mir gerne auch einen oder zwei Burger pro Woche – das kommt bei uns eh alles wieder runter“, so der Profisportler. Kalorien habe er noch nie gezählt, aber eine ausgewogene Ernährung sei ihm dennoch wichtig. Dabei gäbe es nichts, was er nicht esse. „Aber häufig halte ich es sehr simpel.“ Nicht so beim Burger, der durfte etwas komplexer werden – nur nicht überladen.